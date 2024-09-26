Τη σημερινή 24ωρη απεργία των εργαζομένων και των σωματείων τους στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ στηρίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).
Όπως αναφέρει η Συνομοσπονδία, σε ανακοίνωσή της, οι εργαζόμενοι ζητούν «να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων και να γίνουν προσλήψεις προσωπικού, ώστε να σταματήσει η εντατικοποίηση της εργασίας τους».
«Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία προσέφυγε στα δικαστήρια, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η κινητοποίηση, οι εργαζόμενοι δικαιώθηκαν από τη δικαστική απόφαση, η οποία σφράγισε το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας. Η ασφαλής και ποιοτική μεταφορά των επιβατών, αλλά και των εργαζομένων, πρέπει και επιβάλλεται να είναι η προτεραιότητα της εταιρείας» τονίζει η ΓΣΕΕ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.