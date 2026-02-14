Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης η είδηση της άγριας δολοφονίας 84χρονου άνδρα,ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τις απογευματινές ώρες στην οικία του, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος αναζητείται καθώς και το μαχαίρι του εγκλήματος.

Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγονται στοιχεία από τον χώρο του εγκλήματος και τη γύρω περιοχή, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της δολοφονίας.

Πηγή: e-evros

