Αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχια στην περιοχή της Πάργας η οποία το τελευταίο τριήμερο αντιμετωπίζει συνεχή προβλήματα καταπτώσεων και κατολισθήσεων.

Πάργα, Ανθούσα και Αγιά είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο με τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να δώσουν πρόχειρες προσβάσεις.

«Γίνεται προσπάθεια για λύσεις όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί χρόνος για να λυθούν τα προβλήματα. Η συνεχής βροχόπτωση που εκδηλώνονται και η μορφολογία του εδάφους οδηγούν σε συνεχείς καταπτώσεις. Το έδαφος ρευστοποιείται στην κυριολεξία» ανέφερε στο Epiruspost ο Δήμαρχος της Πάργας Νίκος Ζαχαριάς.

Τα εντονότερα προβλήματα είναι στην Δημοτική Ενότητα της Πάργας, στην είσοδο της πόλης της Πάργας αλλά και μέσα στον οικισμό.

Το νέο κύμα βροχοπτώσεων για το οποίο έχει προειδοποιήσει η ΕΜΥ προκαλεί νέα αγωνία και κρατά σε εγρήγορση τις υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας.

Φωτογραφίες και πληροφορίες από το epiruspost.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.