Άγριο έγκλημα στην Κρήτη: 63χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 67χρονο αδελφό του

Τα δύο αδέλφια φέρονται να καυγάδισαν για άγνωστο λόγο, ενώ ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Ασθενοφόρο

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Μάρθα, στον Δήμο Βιάνννου, στην Κρήτη, όταν άνδρας που φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, σκότωσε τον αδελφό του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος άνδρας καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Το θύμα και ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες  διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος έχει ήδη συλληφθεί. 

