Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Μάρθα, στον Δήμο Βιάνννου, στην Κρήτη, όταν άνδρας που φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, σκότωσε τον αδελφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος άνδρας καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Το θύμα και ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος έχει ήδη συλληφθεί.

Πηγή: Cretalive

