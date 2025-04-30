Λογαριασμός
Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης φορτηγό πλοίο στο Ακρωτήριο Μαλέας

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πλοίο, με σημαία Λιβερίας και 27 μέλη πλήρωμα, είχε αναχωρήσει από την Ισπανία με προορισμό την Κωνσταντινούπολη

Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης, πλέει φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας και 27 μέλη πλήρωμα, στη θαλάσσια περιοχή 2,8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Μαλέα (σ.σ. νοτιοανατολικά της Πελοποννήσου).

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πλοίο είναι άφορτο και είχε αναχωρήσει από την Ισπανία με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Στην περιοχή μεταβαίνουν ένα ρυμουλκό και ένα παραπλέον πλοίο. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι 6 μποφόρ.

