Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης 29/4 και η δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας που συστήθηκε με πρόταση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών του γεωδυναμικού φαινομένου των Βουτών.

Κατά τη συνεδρίαση, τη δεύτερη μέσα στην ίδια ημέρα, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμη Λέκκα μια δέσμη προτεινόμενων ενεργειών, ακολούθησε διεξοδική συζήτηση με τα μέλη της Ομάδας Εργασίας και αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των υφιστάμενων γεωλογικών, σεισμολογικών, υδρολογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών μελετών που έχουν εκπονηθεί στην περιοχή.

Επίσης, η συγκέντρωση πληροφοριών για τις υποδομές (υπόγειων δικτύων, δεξαμενών αποθήκευσης νερού, κ.α.), όπως και η λεπτομερής αποτύπωση της γεωμορφολογίας της περιοχής με σύγχρονες μεθόδους. Επιπρόσθετα αποφασίστηκε η λεπτομερής γεωλογική χαρτογράφηση στην περιοχή, υδρογεωλογική αναγνώριση και χαρτογράφηση στον οικιστικό χώρο των σημείων ύδατος, χαρτογράφηση των παρατηρούμενων ρηγματώσεων και η ανάλυσή τους, δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, εκτέλεση κλισιομετρήσεων και γεωφυσικών διασκοπήσεων, όπως και εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης σε επιλεγμένα σημεία. Ανάμεσα στις ενέργειες που θα προωθηθούν είναι επιπλέον η αξιολόγηση και ανάλυση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν όπως και η ανάλυση των συνθηκών ευστάθειας πρανών.

Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν ως συντονιστές ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμης Λέκκας και η γενική γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, καθώς και οι καθηγητές Κώστας Λουπασάκης και Απόστολος Αλεξόπουλος, ο αντιδήμαρχος Μανόλης Χαιρέτης, ο διευθυντής της ΔΕΥΑΗ Μανόλης Κοσμαδάκης, ο πρόεδρος της Δ.Κ. Βουτών Μπάμπης Αλογδιανάκης, οι γεωλόγοι Τάκης Σοφίου και Ηρακλής Μπουλακάκης και τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Μανόλης Μανουσάκης και Γιώργος Πολυχρονάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.