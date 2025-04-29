Προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα εντός του Κοινοβουλίου δέχτηκε μέσω του 112 η Βουλή πριν από λίγα λεπτά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιάννη Ανυφαντή.

Το τηλεφώνημα έγινε μέσω του 112 και δεν έχει δοθεί χρονικό περιθώριο με το πέρας του οποίου αναμένεται πιθανή έκρηξη. Το 112 στάλθηκε πριν από περίπου μισή ώρα με 20 λεπτά.

Από τον έλεγχο δεν βρέθηκε τίποτα το ύποπτο, ωστόσο για προληπτικούς λόγους συνεχίζεται ο έλεγχος. Στο σημείο βρίσκονται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

