Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια θα έχουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2024-2025 και πρόκειται να αναλάβουν υπηρεσία τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μεταβούν στην περιοχή τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας τους. Ειδικότερα:

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Fast Ferries: έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματά τους την περίοδο από 11-02-2025 έως 18-02-2025

Golden Star Ferries: έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματά τους την περίοδο από 11-02-2025 έως 18-02-2025

Goutos Lines: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο από 11-02-2025 έως 18-02-2025

Minoan Lines: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο από 11-02-2025 έως 18-02-2025

Saronic Ferries: έκπτωση 30% για επιβάτες έως 02-07-2025

Skyros Shipping Co: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο 11-02-2025 έως 18-02-2025.

Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Η έκπτωση θα αφορά στην κάλυψη των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών από τους τόπους μόνιμης κατοικίας τους προς το τελικό νησί, στο οποίο αναλαμβάνουν υπηρεσία. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η σχετική απόφαση για την πρόσληψή τους, και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Αεροπορικά εισιτήρια από την εταιρεία SKY express

H εταιρεία SKY express ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση δέκα (10) αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο.

Η διαδικασία για τη λήψη της εν λόγω έκπτωσης έχει ως ακολούθως:

Οι δικαιούχοι θα λάβουν SMS με έναν μοναδικό κωδικό. Στη σελίδα https://www.skyexpress.gr/el/newsletter/anaplirotes-ekpaideutikoi-2024 μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων (όνομα, επώνυμο, mail, τηλέφωνο και τον κωδικό τον οποίο έλαβαν), θα λαμβάνουν στο e-mail τους τον σχετικό εκπτωτικό κωδικό, ώστε να τον εισάγουν κατά τη διαδικασία κράτησης/αγοράς του εισιτηρίου.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και την αεροπορική εταιρεία SΚΥ express, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του ΥΠΑΙΘΑ για την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διαρκούς μέριμνας αλλά και της ουσιαστικής αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών μας οι οποίοι στηρίζουν ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

