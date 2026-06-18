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Υπέγραψε την ανανέωση στην ΑΕΚ ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Παίκτης της πρωταθλήτριας Ελλάδας μέχρι το 2028 παραμένει ο Σέρβος μεσοεπιθετικός μετά και από τη θετική εισήγηση του Μάρκο Νίκολιτς

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Γκάτσι

Την παραμονή του στην πρωταθλήτρια ΕλλάδαςΑΕΚ και μετά το φετινό καλοκαίρι, σφράγισε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Κατόπιν της θετικής εισήγησης του Μάρκο Νίκολιτς είχε επιτευχθεί συμφωνία με τον Σέρβο χαφ (με τον οποίο η συνεργασία της «Ένωσης» έληγε φέτος).

Εκείνος λοιπόν θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και αναμένεται πλέον μονάχα η ανακοίνωση ότι θα μείνει «κιτρινόμαυρος» ως το 2028.

Ο Γκατσίνοβιτς μετράει ήδη τέσσερα χρόνια στην ΑΕΚ, έχοντας κατακτήσει δυο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο, ενώ έχει καταγράψει 130 συμμετοχές, με 19 γκολ και 8 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΑΕΚ ποδόσφαιρο
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