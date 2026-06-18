Η Παναγία της Τήνου, το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ελλάδας

Η Παναγία της Τήνου αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, το μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα στην Ελλάδα.
Η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές καθημερινά, με αποκορύφωμα τον Δεκαπενταύγουστο. Συγκίνηση και δέος προκαλεί η εικόνα των πιστών που με βαθιά κατάνυξη και προσευχή ανεβαίνουν τη μεγάλη ανηφόρα από το λιμάνι ως την εκκλησία στα γόνατα.
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Πηγή: skai.gr
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