Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στη Νικήτη Χαλκιδικής, μετά τον εντοπισμό μιας 83χρονης γυναίκας, υπηκόου Γερμανίας, η οποία βρέθηκε νεκρή και χωρίς τα ρούχα της μέσα στην κατοικία της.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το σενάριο του μοιραίου ατυχήματος, σύμφωνα με το οποίο η ηλικιωμένη γυναίκα ενδέχεται να βγήκε από το μπάνιο της, να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ή ζάλη, με αποτέλεσμα να πέσει στο πάτωμα και να χάσει τη ζωή της. Από την άλλη πλευρά, η κατάσταση της σορού αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, και για τον λόγο αυτό οι Αρχές πραγματοποιούν εξονυχιστική έρευνα στον χώρο. Μάλιστα, στο σημείο έχουν σπεύσει άτομα της Ασφάλειας και ιατροδικαστής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής μακροσκοπικά δεν φαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η κόρη της ήταν εκείνη που κάλεσε τις αστυνομικές αρχές για να ενημερώσει για το συμβάν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, καθώς και στον ακριβή χρόνο που η 83χρονη άφησε την τελευταία της πνοή, αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: skai.gr

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