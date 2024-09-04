Ολική καταστροφή προκάλεσε κεραυνός που χτύπησε χθες το βράδυ στάνη με αιγοπρόβατα στην περιοχή του Εμπεσού Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το sinidisi στις 8 το βράδυ ο κεραυνός σκότωσε περίπου 160 ζώα ενώ προκλήθηκε και πυρκαγιά, που κατέκαψε ζωοτροφές, εργαλεία και γενικότερα το σύνολο της παραγωγικής μονάδας, που απέδιδε περίπου 300 κιλά γάλα την ημέρα.

Ήδη από το πρωί βρέθηκαν στο σημείο άνθρωποι του ΕΛΓΑ, προκειμένου να καταγράψουν το συμβάν και να βεβαιώσουν ότι η καταστροφή προκλήθηκε από κεραυνό.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση η ζημιά για τη γυναίκα κτηνοτρόφο – ιδιοκτήτρια του στάβλου ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

