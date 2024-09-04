Λογαριασμός
Κεραυνός σκότωσε πάνω από 150 αιγοπρόβατα σε κτηνοτροφική μονάδα σε χωριό Αιτωλοακαρνανίας

Η ζημιά εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ - Η κτηνοτρόφος είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες»

στάνη

Ολική καταστροφή προκάλεσε κεραυνός που χτύπησε χθες το βράδυ στάνη με αιγοπρόβατα στην περιοχή του Εμπεσού Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το sinidisi στις 8 το βράδυ ο κεραυνός σκότωσε περίπου 160 ζώα ενώ προκλήθηκε και πυρκαγιά, που κατέκαψε ζωοτροφές, εργαλεία και γενικότερα το σύνολο της παραγωγικής μονάδας, που απέδιδε περίπου 300 κιλά γάλα την ημέρα.

στάνη

Ήδη από το πρωί βρέθηκαν στο σημείο άνθρωποι του ΕΛΓΑ, προκειμένου να καταγράψουν το συμβάν και να βεβαιώσουν ότι η καταστροφή προκλήθηκε από κεραυνό.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση η ζημιά για τη γυναίκα κτηνοτρόφο – ιδιοκτήτρια του στάβλου ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

