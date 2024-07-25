Ένας κτηνοτρόφος από το χωριό Μεγάλο Δέρειο Σουφλίου βιώνει δύσκολες στιγμές μετά την καταιγίδα που έπληξε χθες το νομό Έβρου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κοπάδι και το μαντρί του.

Η καταιγίδα συνοδευόταν από ισχυρούς κεραυνούς. Ένας κεραυνός έπεσε σε δέντρο δίπλα στο μαντρί του κτηνοτρόφου, προκαλώντας την πτώση του δέντρου πάνω στην εγκατάσταση. Από τα κλαδιά του δέντρου και την ισχύ του κεραυνού σκοτώθηκαν συνολικά 15 πρόβατα, ενώ άλλα 13 τραυματίστηκαν.

Ο κτηνοτρόφος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στάθηκε τυχερός καθώς εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν στο μαντρί, αποφεύγοντας έτσι έναν πιθανό σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του, τόσο από τον κεραυνό όσο και από την πτώση του δέντρου.

Μετά από ειδοποίηση εκ μέρους του Δήμου Σουφλίου, στο σημείο κατέφθασαν εκτιμητές του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στα ζώα και στις εγκαταστάσεις.

Οι εκτιμητές αξιολόγησαν την κατάσταση και ενημέρωσαν τον κτηνοτρόφο για τις επόμενες ενέργειες που θα ακολουθήσουν σχετικά με την αποζημίωση για τις απώλειες και τις ζημιές που υπέστη.



