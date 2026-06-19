Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το 2025, 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν εσωτερικά εξαιτίας φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου του Αμβούργου για την Greenpeace.

Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2024, όταν οι εσωτερικά εκτοπισμένοι ήταν 9,9 εκατομμύρια.

Τα στοιχεία προέρχονται από το κέντρο παρακολούθησης εσωτερικού εκτοπισμού (IDMC).

Ο αριθμός των ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν να εκτοπιστούν εντός των χωρών τους λόγω φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων κατέγραψε σημαντική αύξηση το περασμένο έτος, σύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου του Αμβούργου για λογαριασμό της οργάνωσης προστασίας του περιβάλλοντος Greenpeace.

Η μελέτη επισημαίνει ότι το 2025, 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν, ενώ την προηγούμενη χρονιά ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 9,9 εκατομμύρια.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το κέντρο παρακολούθησης εσωτερικού εκτοπισμού (IDMC).

Όπως αναφέρεται στο κείμενο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, με τους πληθυσμούς του παγκόσμιου «Νότου» να πλήττονται δυσανάλογα.

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης ότι οι ένοπλες συρράξεις και τα βίαια επεισόδια, αποτελούν μια ακόμη βασική αιτία εξαναγκαστικών εσωτερικών εκτοπισμών, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, ο παγκόσμιος προϋπολογισμός για ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή συνεργασία το 2025 μειώθηκε κατά περίπου το ένα τέταρτο ή 175 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το 2024.

Σε αυτό το πλαίσιο, περίπου 82,2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζούσαν μακριά από τα σπίτια τους το 2025, έναντι 83,5 εκατομμυρίων το 2024.

Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση του Αφγανιστάν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πολλαπλών πιέσεων που οδηγούν σε εκτοπισμούς.

Όπως περιγράφεται, η τήξη των πάγων στα Ιμαλάια απειλεί τα αποθέματα πόσιμου και αρδευτικού νερού στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Επιπλέον, το Αφγανιστάν έχει βιώσει περιόδους ακραίας ξηρασίας, ακολουθούμενες από ξαφνικές πλημμύρες, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η Καμπούλ ενδέχεται να γίνει η πρώτη μεγαλούπολη στον κόσμο χωρίς πόσιμο νερό στο άμεσο μέλλον, όπως σημειώνεται στο κείμενο, το οποίο αντικατοπτρίζει και προειδοποιήσεις από άλλες ΜΚΟ.

Το Αφγανιστάν «συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται πιο σκληρά από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής», ενώ «πλήττεται επίσης συχνά από σεισμούς», σύμφωνα με τη μελέτη.

Συμπληρωματικοί παράγοντες είναι η βαριά κληρονομιά δεκαετιών πολέμου, η πολιτική αστάθεια και η εύθραυστη οικονομική κατάσταση, ειδικά μετά την επαναφορά των Ταλιμπάν στην εξουσία.

«Την ώρα που οικογένειες στον παγκόσμιο Νότο χάνουν τα σπίτια τους εξαιτίας κλιματικών καταστροφών, πλούσιες χώρες περικόπτουν τους προϋπολογισμούς για τη βοήθεια», δήλωσε ο Φαουάντ Ντουράνι, ειδικός του γερμανικού παραρτήματος της Greenpeace.

Ο ίδιος κάλεσε τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες να μειώσουν ταχύτερα τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς και να επενδύσουν στην υποστήριξη των πιο ευάλωτων χωρών για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.