Σε εξέλιξη είναι τέσσερις πυρκαγιές σε περιοχές των Δήμων Κύμης- Αλιβερίου και Ερέτριας στην Εύβοια λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα σε τέσσερις πυρκαγιές στην Εύβοια επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Νωρίτερα η πυροσβεστική είχε ενημερώσει ότι εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στο Μίστρο Ευβοίας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μίστρο Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ηςΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 Α/Φ, και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2024

Πηγή: skai.gr

