Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εύβοια: Τέσσερις πυρκαγιές από κεραυνούς - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 14:20
Φωτιά

 Σε εξέλιξη είναι τέσσερις πυρκαγιές σε περιοχές των Δήμων Κύμης- Αλιβερίου και Ερέτριας στην Εύβοια λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα σε τέσσερις πυρκαγιές στην Εύβοια επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Νωρίτερα η πυροσβεστική είχε ενημερώσει ότι εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στο Μίστρο Ευβοίας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Εύβοια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark