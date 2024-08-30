Σε εξέλιξη είναι τέσσερις πυρκαγιές σε περιοχές των Δήμων Κύμης- Αλιβερίου και Ερέτριας στην Εύβοια λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.
Συγκεκριμένα σε τέσσερις πυρκαγιές στην Εύβοια επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Νωρίτερα η πυροσβεστική είχε ενημερώσει ότι εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στο Μίστρο Ευβοίας.
Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μίστρο Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ηςΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 Α/Φ, και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2024
