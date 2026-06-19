Η ρήξη των Μπέκαμ απειλεί την οικογενειακή αυτοκρατορία του 1 δισ. δολαρίων

Σε νέα κρίση φαίνεται πως μπαίνει η οικογένεια Μπέκαμ, μετά τη συμμετοχή του Μπρούκλιν Μπέκαμ σε διαφημιστική καμπάνια της DoorDash, η οποία φέρεται να αξιοποιεί τη ρήξη του με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ.

Ο 27χρονος γιος του διάσημου ζευγαριού εμφανίζεται σε βίντεο με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο, αφήνοντας αιχμές για την αποξένωσή του από την οικογένειά του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα διεθνή μέσα, η συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία delivery του απέφερε εξαψήφιο ποσό, την ώρα που οι σχέσεις του με τους γονείς του παραμένουν τεταμένες εδώ και περίπου 18 μήνες.

Στο διαφημιστικό, ο Μπρούκλιν εμφανίζεται να παρακολουθεί το Μουντιάλ από το σπίτι του, λέγοντας με νόημα: «Αναρωτιέστε μάλλον γιατί βλέπω το Παγκόσμιο Κύπελλο από το σπίτι… Είναι μεγάλη ιστορία». Σε άλλο σημείο παραδίδει εισιτήρια σε διανομέα, λέγοντας πως μπορούν να πάνε «σε κάποιον άλλον», μια ατάκα που πολλοί ερμήνευσαν ως έμμεσο σχόλιο για την οικογενειακή ρήξη.

Το βίντεο περιλαμβάνει και άλλες λεπτομέρειες που συζητήθηκαν έντονα, όπως η αντικατάσταση ενός ακριβού ρολογιού Patek Philippe Nautilus, το οποίο φέρεται να του είχε χαρίσει ο πατέρας του, αλλά και μια στοίβα από κλειστές επιστολές από το σπίτι, που θεωρήθηκε υπαινιγμός στην απουσία επικοινωνίας με την οικογένειά του.

Βρετανοί ειδικοί στις δημόσιες σχέσεις εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή μπορεί να πλήξει σοβαρά όχι μόνο την εικόνα του ίδιου του Μπρούκλιν, αλλά και το ευρύτερο «Brand Beckham», το οποίο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια χτίζουν εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ο γνωστός PR Mark Borkowski δήλωσε στην «Daily Mail» ότι η κατάσταση «δεν θα τελειώσει καλά για τους Μπέκαμ», τονίζοντας πως «τα χρήματα και η φήμη δεν αγοράζουν την ευτυχία ούτε την οικογενειακή αρμονία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μπρούκλιν φαίνεται να απορρίπτει συνειδητά την οικογενειακή εικόνα, θεωρώντας ενδεχομένως πως έτσι απελευθερώνεται από έναν έλεγχο που πιστεύει ότι ασκούσαν πάνω του οι γονείς του. Ωστόσο, η δημόσια εκμετάλλευση της ρήξης κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ.

Η αντίδραση στα social media ήταν έντονη, με αρκετούς χρήστες να τον κατηγορούν ότι επωφελείται από το επώνυμο Μπέκαμ, ενώ ταυτόχρονα αποστασιοποιείται από την οικογένειά του. «Αν τους μισείς τόσο πολύ, άφησε το όνομα και σταμάτα να βγάζεις χρήματα από αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που ο Μπρούκλιν προσπαθεί να ενισχύσει τη δική του επιχειρηματική ταυτότητα, μέσα από το brand καυτερής σάλτσας Cloud23. Παρότι ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν ήθελε να δημιουργήσει «άλλο ένα celebrity brand», ειδικοί εκτιμούν πως η τελευταία καμπάνια μπορεί να βλάψει σοβαρά την αξιοπιστία του απέναντι σε μελλοντικούς συνεργάτες.

Πηγή: skai.gr

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