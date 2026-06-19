Στο προσκήνιο επανέρχεται το όνομα του Στέφαν Ντε Φράι για τον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντουλά, το «τριφύλλι» έχει καταθέσει σημαντική πρόταση στον έμπειρο Ολλανδό στόπερ. Ο Πεντουλά κάνει λόγο για αποκλειστικό ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι οι «πράσινοι» πιέζουν την πλευρά του παίκτη προκειμένου να αποσπάσουν το «ναι».

Ο Ντε Φράι βρίσκεται σε κομβικό σημείο της καριέρας του, καθώς το συμβόλαιό του με την πρωταθλήτρια Ίντερ ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Παρότι δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση για το αν θα παραμείνει στους «νερατζούρι» ή θα αναζητήσει μια νέα εμπειρία, το επικρατέστερο σενάριο δείχνει αποχώρηση από το Μιλάνο. Στο τραπέζι υπάρχουν αρκετές προτάσεις, ανάμεσά τους και από τη Σαουδική Αραβία, όπου τα οικονομικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Ο 34χρονος στόπερ, ύψους 1.89, προέρχεται από μια σεζόν με 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ από το 2018 αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της Ίντερ. Ο Στεφάν Ντε Φράι μετρά, επίσης, 79 συμμετοχές με την εθνική Ολλανδίας και παραμένει ιδιαίτερα περιζήτητος, καθώς έχει ήδη δεχθεί ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες εκτός Ιταλίας. Το επόμενο βήμα της καριέρας του θα εξαρτηθεί από το αν θα επιλέξει να συνεχίσει στην Ίντερ ή αν θα κυνηγήσει ένα τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο με καλύτερες οικονομικές προϋποθέσεις.

Στο Μιλάνο έχει συμπληρώσει έξι γεμάτες σεζόν, φτάνοντας τις 296 εμφανίσεις με 13 γκολ και 8 ασίστ, ενώ στο ίδιο διάστημα πανηγύρισε εννέα τίτλους: Τρία πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ. Η παρουσία του στην Ίντερ τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο αξιόπιστους αμυντικούς της εποχής του.

Η υπόθεση παραμένει δύσκολη λόγω, βιογραφικού και του ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει ο παίκτης, όμως η αναφορά των Ιταλών δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την κίνησή του και περιμένει την τελική απόφαση του Ντε Φράι για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Esclusiva: #DeVrij valuta un futuro lontano dall’#Inter, a maggior ragione se l’offerta fosse sempre al ribasso. Il contratto è in scadenza, una tra le proposte più importanti gli è arrivata dal #Panathinaikos — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 18, 2026

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