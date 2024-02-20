Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Δεκάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει τον δρόμου έξω από τη Βουλή, ενώ αγρότες από την Κρήτη και άλλες περιοχές έχουν φτάσει πεζοί και έχουν καταλάβει θέσεις στο Σύνταγμα.

Η «παρέλαση» των τρακτέρ από την Ομόνοια προς το Σύνταγμα αναμένεται να ξεκινήσει λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και γύρω στις 6:30 υπολογίζεται ότι θα φτάσουν έξω από τη Βουλή, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το κόστος παραγωγής και καλλιέργειας.

Εκατοντάδες αγρότες έχουν φτάσει στην Αθήνα με πούλμαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας και έχουν σταθμεύσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από εκεί θα μετακινηθούν με τον Ηλεκτρικό και το Μετρό στο Σύνταγμα.

Η τροχαία έχει λάβει έκτακτα μέτρα για την κυκλοφορία, καθώς αναμένεται να παραλύσει ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας και οι δρόμοι γύρω από αυτό.

