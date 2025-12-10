Στο λιμάνι του Βόλου τα πρώτα τρακτέρ: «Να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ» - Βίντεο από τις διαπραγματεύσεις με την ΕΛ.ΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών στο λιμάνι του Βόλου, με τα πρώτα τρακτέρ από τις Μικροθήβες να φτάνουν στο σημείο, ενώ αναμένεται συμμετοχή από πολλές περιοχές της Θεσσαλίας.

Από νωρίς το πρωί, μηχανοκίνητες φάλαγγες κατεβαίνουν προς το εμπορευματικό και το επιβατικό τμήμα του λιμένα, με σκοπό να τα αποκλείσουν συμβολικά, μαζί με το Τελωνείο. Στον Βόλο μεταβαίνουν επίσης αγρότες από Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα με ΙΧ, ενισχύοντας την κινητοποίηση.

Την ίδια στιγμή, στον αποκλεισμό θα συμμετάσχουν και οι αλιείς του Βόλου από τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα διπλό «τείχος» γύρω από το λιμάνι.

«Να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ» - Διαπραγματεύσεις με την ΕΛ.ΑΣ

Εκπρόσωπος των αγροτών από τις Μικροθήβες ζήτησε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ για να πραγματοποιηθεί η ειρηνική τους διαμαρτυρία: «Είμαστε από το μπλόκο Μικροθηβών. Δεν έχουμε έρθει εδώ για φασαρία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ανεπίτρεπτο. Υπάρχουν ήδη δέκα διμοιρίες των ΜΑΤ, για να κάνουν τι; Να σταματήσουν ποιον; Εδώ είμαστε στο επιβατικό λιμάνι. Όλη η κοινωνία είναι μαζί μας, σε λίγο θα είναι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία και όλες οι κοινωνικές ομάδες στο πλευρό μας. Θέλουμε να σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσουν τα τρακτέρ από εδώ και να κινηθούμε στο εμπορικό κομμάτι του λιμανιού και να αποκλείσουμε αυτό. Και εσείς σε ένδειξη καλής θέλησης να πάρετε τις κλούβες και να αφήσετε τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Αυτή είναι η απόφασή μας»

ΕΛ.ΑΣ: Κρίσιμη υποδομή το λιμάνι

Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας διεμήνυσε στους αγρότες ότι θα πρέπει να σεβαστούν την κρίσιμη υποδομή του λιμένα: «Δεν έχουμε κανέναν σκοπό να συγκρουστούμε μαζί σας. Δεν θέλουμε να υπάρξει τέτοιο θέμα. Είναι μια κρίσιμη υποδομή και παρακαλούμε να το σεβαστείτε, θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Είναι κρίσιμες καταστάσεις για όλους μας και πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλο. Παρακαλώ πολύ να μη δημιουργήσετε θέμα στον λιμένα και δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση από εμάς»



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η στάση που θα κρατήσει η Αστυνομία μετά και την εξέλιξη με την παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

Πηγή: skai.gr

