Αποφασισμένοι να κόψουν την Ελλάδα στα δύο είναι οι αγρότες, οι οποίοι από Δευτέρα, εκτός από τις εθνικές οδούς, κλείνουν και τους παραδρόμους, παραλύοντας επί ώρες την κυκλοφορία.

Παράλληλα, θα αποκλείσουν και τα τελωνεία, βυθίζοντας σε απόγνωση χιλιάδες οδηγούς φορτηγών που βρίσκονται ακινητοποιημένα στα σύνορα. Στα σημεία που δεν υπάρχουν μπλόκα, αγρότες της περιοχής θα ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα οι οδηγοί.

Η γνωστοποίηση ότι 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι από το Έβρο έως τη Ρόδο διαφοροποιούν τη στάση τους, ανοίγοντας παράθυρο για διάλογο με την κυβέρνηση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μπλόκα στη Θεσσαλία.

Ο Κώστας Τζέλλας, Πρ. Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν 18 μπλόκα, είναι προσπάθεια λίγων να βοηθήσουν την κυβέρνηση να ξεφύγει από την πίεση που νιώθει θα πέσει στο κενό και αυτή η προσπάθεια».

Οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διαλόγου και καλούν σε συμπόρευση και τον υπόλοιπο αγροτικό κόσμο.

Μπλόκα όπως αυτό της Χαλκηδόνας καταγγέλλουν προσπάθεια καλλιέργειας διχασμού στον αγροτικό κόσμο που βρίσκεται σε κινητοποιήσεις, ενώ μπλόκα που μετείχαν στις συσκέψεις σε Νίκαια, Λευκώνα αλλά και Επανομή σπεύδουν να διαχωρίσουν τη θέση τους.

Όσοι διαφοροποιούνται όπως για παράδειγμα το μπλόκο των Μικροθηβών απαντούν ότι παρακολουθούσαν τις συσκέψεις ως «παρατηρητές» και όχι ως μέλη της επιτροπής, γεγονός που πυροδοτεί νέα αντιπαράθεση για το ποιος εκπροσωπεί ποιον στο τραπέζι ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων.

Με τα τρακτέρ μπαίνουν τη Δευτέρα στη Λάρισα οι αγρότες

Τη Δευτέρα η χώρα κόβεται στη μέση, ενώ οι αγρότες αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ τους στην πόλη της Λάρισας το απόγευμα.

Με τη συγκεκριμένη δράση, αποσκοπούν στο να ασκήσουν πιέσεις στην κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσουν λύσεις στα βασικά αιτήματά τους για να κάτσουν στο τραπέζι στο διαλόγου.

Μετά την αυριανή κινητοποίηση που θα ξεκινήσει στις 16:00 οι αγρότες θα κατευθυνθούν στο κέντρο της Λάρισας όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα αιτήματά τους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας κλείνουν τη Δευτέρα για τρείς ώρες τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ από την Τρίτη δίνεται στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαια.

Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να λάβει χώρα αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί το Σάββατο στα Μάλγαρα.

Μάλγαρα: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα

Στα Μάλγαρα, ανοιχτά παραμένουν και τα δύο ρεύματα από και προς Θεσσαλονίκη λόγω αυξημένης κίνησης.

Αρχικά, οι αγρότες είχαν αποφασίσει να κρατήσουν ανοιχτό το ρεύμα προς Αθήνα μέχρι τις 18:00, ωστόσο αποφάσισαν ότι θα το κρατήσουν ανοιχτό όσο υπάρχει αυξημένη κίνηση και όσο επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι.

Στα διόδια των Μαλγάρων, οι αγρότες θα κάνουν συνέλευση για τις επόμενες κινήσεις τους. Το πιθανότερο σενάριο είναι τη Δευτέρα να κλείσουν και πάλι και τα δύο ρεύματα. Την Τρίτη, ωστόσο, θα παραμείνουν ανοιχτά για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων στο Μαρτίνο

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, καθώς η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Από νωρίς το πρωί, περίπου από τις 11:00 έως τις 13:00, σημειώθηκε έντονη ταλαιπωρία τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο της Εθνικής, με αποτέλεσμα η κίνηση να διακόπτεται και να δημιουργείται συμφόρηση στη γέφυρα του μπλόκου. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και αυτή τη στιγμή, με τις καθυστερήσεις για τους οδηγούς να ξεπερνούν την 1 ώρα και την κίνηση να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Στο σημείο του Μαρτίνου, τα αυτοκίνητα που εκτρέπονται από την Εθνική Οδό και εκείνα που χρησιμοποιούν την παρακαμπτήρια οδό καταφθάνουν συνεχώς από Θεσσαλονίκη, αλλά η κυκλοφορία παραμένει περιορισμένη. Οι αγρότες στα μπλόκα παραμένουν αμετακίνητοι, ενώ εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν προσεκτικά τα δρομολόγιά τους και να ενημερώνονται για την κίνηση, καθώς η ταλαιπωρία στο Μαρτίνο αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετή ώρα.

Ελεύθερα περνούν τα οχήματα στις Αφίδνες

Στις Αφίδνες, αγρότες των γύρω περιοχών έχουν σηκώσει τις μπάρες των διοδίων και τα αυτοκίνητα περνούν ελεύθερα.

Παράλληλα, προαναγγέλλουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ αναμένεται να συνεδριάσουν και αυτοί τις επόμενες ημέρες.

Οι αγρότες μοίρασαν φυλλάδια στους διερχόμενους οδηγούς, πολλοί από τους οποίους ανταποκρίθηκαν, δηλώνοντας τη στήριξή τους.

Καλαμάτα: Εβδομάδα κλιμάκωσης προαναγγέλλουν οι αγρότες

Με νέα κινητοποίηση στην Καλαμάτα ξεκινά η ερχόμενη εβδομάδα για τους αγρότες της Μεσσηνίας. Για τη Δευτέρα αποφασίστηκε Μηχανοκίνητη πορεία που θα ξεκινήσει από το μπλόκο της Θουρίας θα καταλήξει στο κτίριο της ΔΟΥ Καλαμάτας.

Σύμφωνα επίσης, με απόφαση της χθεσινής συνέλευσης, το μπλόκο της Μεσσηνίας κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του, ακολουθώντας την απόφαση του πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου των Αγροτών. Οι μορφές των κινητοποιήσεων θα αποφασιστούν στις συνελεύσεις των επόμενων ημερών, ενώ εκφράστηκε ομόφωνα η άποψη για ανυποχώρητο αγώνα μέχρι την ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματα τους από την κυβέρνηση.

Το μπλόκο της Θουρίας μετρά πλέον δύο εβδομάδες και τις τελευταίες μέρες αυξάνεται η συμμετοχή των αγροτών, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές του νομού η συγκομιδή της ελιάς είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Η θέση της κυβέρνησης

Ενθαρρυντική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη διάθεση πολλών εκπροσώπων των αγροτικών κινητοποιήσεων να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου ενώ καλεί και τους υπόλοιπους να αφήσουν στην άκρη τη λογική της στείρας αντιπαράθεσης. Μάλιστα, όπως σημειώνει η κυβέρνηση έχει προτάξει τον διάλογο και έχει δείξει ειλικρινή διάθεση από την αρχή των κινητοποιήσεων.

«Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις», είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση.

Γι ‘αυτό και ο Παύλος Μαρινάκης στρέφει τους προβολείς στα τεκμήρια της ειλικρινούς διάθεσης της για διάλογο, πέραν της πρόσκλησης του ίδιου του Πρωθυπουργού με συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, αλλά και μέσα από το πλαίσιο που τέθηκε προ ημερών, με το οποίο:

-ικανοποιήθηκε η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια

-σε συνέχεια μέτρων στήριξης που έχουν υλοποιηθεί επιλύοντας διαχρονικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, ενώ

-οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει.

Κι όπως υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των μπλόκων αντιλαμβάνονται την ανάγκη για προσέλευση στο τραπέζι του διαλόγου:

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως: «Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.