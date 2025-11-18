Ανοίγουν τα χαρτιά τους οι Λαρισαίοι αγρότες και επιβεβαιώνουν ότι οι επικείμενες κινητοποιήσεις θα είναι σκληρές, στους δρόμους, με μπλόκα και πάνω απ’ όλα με ενότητα εντός του αγροτικού κινήματος.

Αυτό τουλάχιστον συμπεραίνει κανείς από τις δηλώσεις που έκανε από τα Φάρσαλα απόψε ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας κ. Σωκράτης Αλειφτήρας, τονίζοντας πως «τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα, οξυμένα. Η οργή και η αγανάκτηση περισσεύουν. Είναι σίγουρο ότι όλο αυτό θα μετατραπεί σε ένα αγωνιστικό κλίμα το οποίο θα μας βγάλει στους δρόμους να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας. Σήμερα όλοι μαζί, ενωμένοι παίρνουμε την απόφαση και πηγαίνουμε στην πανελλαδική της Κυριακής, ώστε να ανακοινώσουμε ημερομηνία για να στηθεί ένα μεγάλο ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας. Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες: Αυξημένο κόστος παραγωγής, εξευτελιστικές τιμές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ευλογία που έχει αφανίσει πάνω από 450.000 ζώα… Είμαστε αποφασισμένοι φέτος να πάμε τον πρωτογενή τομέα μπροστά και παραμείνουμε στους τόπους μας, στα χωριά και στα χωράφια μας…»

Δείτε τι δήλωσε:

Από την πλευρά του ο γραμματέας της Λαρισινής Ομοσπονδίας κ. Κώστας Χατζής σημείωσε ότι «έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 23 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι… για να συντονίσουμε πανελλαδικά τις κινήσεις μας. Δεδομένο είναι ότι θα είναι μεγάλες, σημαντικές και θα είναι κινητοποιήσεις στις εθνικές οδούς».

Δείτε τι δήλωσε:

Στη σύσκεψη συμμετείχε και χαιρέτισε ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων πως «κατανοούμε τις πιέσεις που βιώνετε, από το αυξανόμενο κόστος παραγωγής μέχρι τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και τις ανησυχίες για την κτηνοτροφία. Αυτά τα ζητήματα δεν είναι αφηρημένα, αφορούν τις οικογένειές μας, τα μεροκάματα, τα παιδιά που θέλουμε να παραμείνουν και να επενδύσουν στον τόπο μας.

Ο Δήμος Φαρσάλων αφουγκράζεται όλο αυτό το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί και καλεί την πολιτεία να προβεί σε όλα όσα χρειάζονται ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες δίκαιης ανάπτυξης στην περιφέρεια.

Έχετε δίκιο να διεκδικείτε μείωση του κόστους παραγωγής. Έχετε δίκιο να ζητάτε τη διασφάλιση έγκαιρων και δίκαιων πληρωμών, είτε μιλάμε για αποζημιώσεις, είτε για ενισχύσεις. Έχετε δίκιο να διεκδικείτε δραστικά μέτρα που θα βάλουν τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής στην κτηνοτροφία.

Ως Δήμαρχος μίας κατ’ εξοχήν αγροτικής περιοχής όπως η επαρχία Φαρσάλων, συμμερίζομαι απόλυτα την αγωνία σας και δηλώνω συμπαραστάτης στον δίκαιο αγώνα σας. Και αυτά δεν είναι λόγια παρηγοριάς. Είναι η πραγματικότητα. Γιατί χωρίς εσάς δεν υπάρχει ύπαιθρος, δεν υπάρχουν Φάρσαλα. Ελπίζω οι προσπάθειές σας να βρουν ευήκοα ώτα από την πολιτεία ώστε να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για τους αγρότες των Φαρσάλων, της Θεσσαλίας και ολόκληρης της χώρας» κατέληξε.

Παρόντες επίσης ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Στέλιος Τσικριτσής, αντιδήμαρχοι και άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής Φαρσάλων. Έξω από το Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων όπου διεξάγεται η σύσκεψη είναι παραταγμένα τρακτέρ δίνοντας αγωνιστικό τόνο στη σύσκεψη.

