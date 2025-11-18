Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων

Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς να ισχύσει κατά τη γιορτινή περίοδο, από Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, είναι το εξής:
- Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
- Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
- Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.
- Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.
- Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
- Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
- Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
- Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
- Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
- Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
- Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
- Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.
- Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
- Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
- (Παραμονή Χριστουγέννων)
- Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
- Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
- Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
- Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
- Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
- Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
- Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
- (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)
- Πέμπτη 1/1 : Κλειστά
- Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.
Όπως υπογραμμίζεται, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.
Σχετικά με την αμοιβή του προσωπικού τις Κυριακές, υπενθυμίζεται ότι, η νομοθεσία προβλέπει τα εξής:
Ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει την προσαύξηση που ορίζεται, δηλαδή 75%.
Αν η εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες δεν έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.
Όσον αφορά στο ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές, σύμφωνα με το νόμο 5157/2024, η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.
