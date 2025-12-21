Αμετακίνητοι στα ,μπλόκα παραμένουν οι αγρότες. Οι κινητοποιήσεις τους κλιμακώνονται και μάλιστα αύριο, Δευτέρα, αναμένεται να προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών για τα φορτηγά, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση των ΙΧ οχημάτων και των λεωφορείων.

Ανυποχώρητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σήμερα Κυριακή, όπως και το Σάββατο, οι αγρότες προχωρούσαν σε άνοιγμα των διοδίων στις εθνικές οδούς, για να περάσουν οι οδηγοί χωρίς να πληρώσουν το αντίστοιχο αντίτιμο.

Από την Τρίτη, οι αγρότες της Λάρισας στο μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισαν πως εκτός από τη ΛΕΑ που είναι ήδη ανοικτή, θα δώσουν στην κυκλοφορία και μια ακόμη λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς (ΙΧ και λεωφορεία).

Ωστόσο, δεν θα επιτρέπουν τη διέλευση των φορτηγών, τα οποία θα κινούνται από παρακαμπτηρίους δρόμους.

Παρόμοιες αποφάσεις για διευκόλυνση των εκδρομέων έχουν ληφθεί σχεδόν από όλα τα μπλόκα της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Βόρειας Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.