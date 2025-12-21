Να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους αποφάσισαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας σε γενική συνέλευση που είχαν σήμερα, Κυριακή.

Συγκεκριμένα, αποφάσισαν αύριο, Δευτέρα, να κλείσουν τη σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση των ΙΧ οχημάτων και των λεωφορείων.

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει μετά τις 11:30 το πρωί με δεκάδες τρακτέρ που θα φύγουν από το μπλόκο της Νίκαιας και θα κινηθούν προς τις σήραγγες των Τεμπών.

Από την Τρίτη, οι αγρότες αποφάσισαν πως εκτός από τη ΛΕΑ που είναι ήδη ανοικτή, θα δώσουν στην κυκλοφορία και μια ακόμη λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς (ΙΧ και λεωφορεία), αλλά δεν θα επιτρέπουν τη διέλευση των φορτηγών τα οποία θα κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα τους σε όλη τη χώρα, επιχειρώντας ωστόσο να περιορίσουν την ταλαιπωρία των πολιτών ενόψει των εορτών. Στο πλαίσιο αυτό σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων ή ανοίγουν δρόμο για περνούν τα ΙΧ.

Δεν άνοιξαν τα διόδια του Ωραιοκάστρου

Δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου αγρότες όπως είχαν προγραμματίσει για σήμερα και όπως έκαναν χθες το μεσημέρι. Οι παραγωγοί από τα αγροτικά μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας ενημερώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ότι «χθες το άνοιγμα έγινε με τη συναίνεση της εταιρείας Εγνατία ΑΕ, σήμερα θα ήταν με ευθύνη των αγροτών». Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αγρότες που βρίσκονται στα διόδια Ωραιοκάστρου, οι αστυνομικοί τους εξήγησαν ότι «αν ασκήσουμε εμείς οι αγρότες κάποια βία θα έχουμε τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος». Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο με τα διόδια να λειτουργούν κανονικά και μοιράζουν στους διερχόμενους όσπρια και κηπευτικά, ενώ ενημερώνουν για τα αιτήματά τους.

Κλειστή η εθνική οδός στα Μάλγαρα

Κλειστή παραμένει και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η μέρα. Οι παραγωγοί έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη το πρωί, προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλη της συντονιστικής του μπλόκου των Μαλγάρων είναι σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την αστυνομία, καθώς όπως λένε οι Αρχές τους έχουν θέσει ζήτημα ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων κατά τη μεγάλη έξοδο των Χριστουγέννων αλλά και το θέμα της αποφυγής μετακίνησης πεζών στο οδόστρωμα που είναι ταχείας κυκλοφορίας και τους έχουν ζητήσει να απομακρύνουν παράπηγμα που έχουν στήσει και τρακτέρ. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινήσουμε κάτι, να οριοθετήσουν το δρόμο και θα γίνει η κυκλοφορία μια χαρά» υποστηρίζουν.

«Κανείς δεν θα ήθελε να κάνει γιορτές στα μπλόκα, θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε», υποστηρίζουν και οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης στο μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στις άκρες του οδοστρώματος στον κόμβο πριν το αεροδρόμιο. Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία διεξάγεται με εκτροπές από την Τροχαία.

Άνοιξαν τα διόδια στους Σοφάδες και σήμερα

Και σήμερα οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια στους Σοφάδες μοιράζοντας λίστα με τα αιτήματα τους, ενώ καταφθάνουν στο σημείο και άλλα τρακτέρ, για την ενίσχυση των δυνάμεών τους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παραμένουν στον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες

Οι αγρότες της Λάρισας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στον κόμβο της Νίκαιας. Το σημείο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους των πανελλαδικών αγροτικών κινητοποιήσεων, με τη συμμετοχή παραγωγών από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Καρδίτσα - Τρίκαλα: Ενισχύουν τις δυνάμεις τους οι αγρότες στον Ε65

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας - Ε65, σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Νέες δράσεις σε Κεντρική - Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Την πρόθεσή τους να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των διερχόμενων οχημάτων, ανακοίνωσαν οι αγρότες της Εύβοιας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους μετά τον πολύωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, η παρέμβαση στα διόδια των Αφιδνών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 17:00.

Παράλληλα, οι αγρότες έχουν προαναγγείλει νέο τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας για αύριο, από τις 18:00 έως τις 21:00. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο μεταξύ, στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό όλων των παράδρομων και του βοηθητικού οδικού δικτύου, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις. Όπως εξηγούν οι αγρότες, λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής πίεσης επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων από κοντινούς παράδρομους που χθες παρέμεναν κλειστοί.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα μπλόκα του Κάστρου Βοιωτίας και της Θήβας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς νέους αποκλεισμούς. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις, στις οποίες οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν, καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα θα παραμείνουν ενεργά, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης του αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, όπως σημειώνουν.

Παράλληλα, παραμένει για 16η συνεχόμενη μέρα το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας προγραμματίζουν να ανοίξουν απόψε στις 20:00 τα διόδια της Κλόκοβας στην «Ιονία» οδό, που βρίσκονται ανάμεσα σε Αντίρριο και Μεσολόγγι.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου - Πατρών - Κορίνθου.

Στο μεταξύ, για την Τρίτη και την Τετάρτη προγραμματίζουν να ανοίξουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν όσους πρόκειται να ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία, ενώ το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων του Ρίου, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών - Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.

