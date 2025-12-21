Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής τις αστυνομικές αρχές, έπειτα από αναφορά για τραυματισμό αλλοδαπού άνδρα από αιχμηρό αντικείμενο στην οδό Αχαρνών, στο ύψος του αριθμού 271.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δεν εντόπισαν τον τραυματία, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, είχε ήδη μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Λίγη ώρα αργότερα, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για δεύτερο τραυματισμένο αλλοδαπό, αυτή τη φορά στην οδό Αχαρνών 306. Ο άνδρας έφερε τραύματα στο στήθος από αιχμηρό αντικείμενο και διακομίστηκε επίσης στον «Ευαγγελισμό» για νοσηλεία.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να σχετίζονται μεταξύ τους, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.