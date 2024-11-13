Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ και του ΣΒΕ, Δημήτρης Συμεωνίδης

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) Δημήτρης Συμεωνίδης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΕΒΓΑΛ εκφράζει με ανακοίνωση του τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και αποφάσισε να προβεί σε δωρεά υπέρ της Ένωσης Ομογενών Εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος, ακολουθώντας την επιθυμία της οικογένειάς του, και να αναλάβει η ΜΕΒΓΑΛ τη δαπάνη της κηδείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΕ με ψήφισμα του αποφάσισε μεταξύ άλλων να κατατεθεί χρηματικό ποσό στην μνήμη του στην Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος, ακολουθώντας την επιθυμία της οικογένειάς του και να γίνει αφιέρωμα για το έργο του στο ενημερωτικό δελτίο του Συνδέσμου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

