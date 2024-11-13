Νέα απόπειρα εξαπάτησης καταγράφεται στα social media με λογαριασμούς που χρησιμοποιούν παράνομα την επωνυμία του ΟΑΣΑ και παροτρύνουν ανυποψίαστους πολίτες να αποκτήσουν μια ATH.ENA card διάρκειας 12 μηνών, έναντι δύο ευρώ.

Ο ΟΑΣΑ, με ανακοινώσεις του εφιστούσε την προσοχή του επιβατικού κοινού για απόπειρα εξαπάτησης στα Social Media με την παράνομη χρήση της επωνυμίας του Οργανισμού και τον Ιούλιο καθώς και τον Δεκέμβριο του 2023

«Τις τελευταίες ώρες εμφανίζεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook, πλαστή σελίδα με το λογότυπο του ΟΑΣΑ, που παροτρύνει ανυποψίαστους πολίτες να κάνουν αίτηση, προκειμένου να αποκτήσουν μια ATH.ENA card διάρκειας 12 μηνών, έναντι δύο ευρώ.», σημείωνε χαρακτηριστικά ο ΟΑΣΑ στην ανακοίνωσή του τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο ΟΑΣΑ ενημέρωνε ότι η συγκεκριμένη σελίδα στο Facebook, ουδεμία σχέση έχει με τον Οργανισμό και πως αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης του επιβατικού κοινού και προσπάθεια υποκλοπής προσωπικών στοιχείων. Ο Οργανισμός είχε προχωρήσει και στην ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών..

Πηγή: skai.gr

