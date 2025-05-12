Λόγοι ερωτικής αντιζηλίας φαίνεται να κρύβονται πίσω από τον ξυλοδαρμό που υπέστη ένας 15χρονος, χθες, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Το ανήλικο θύμα φαίνεται πως δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο και στην πλάτη, ενώ τραυματίστηκε στο μάτι.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις 15χρονοι κι ένας 20χρονος, οι οποίοι εντοπίστηκαν έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις σε εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Η δικογραφία, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα, αφορά σωματικές βλάβες εις βάρος αδύναμων προσώπων και απειλή.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και τέσσερις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.