Του Μάκη Συνοδινού

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη, με έναν πατέρα να μαχαιρώνει θανάσιμα τον 45χρονο γιο του, μετά από διαπληκτισμό.

Ο 71χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον γιο του, το κακό έγινε πάνω σε καυγά και εξιστόρησε το οικογενειακό δράμα που περνάνε εδώ και χρόνια λόγω της εξάρτησης του θύματος από τα ναρκωτικά.

Όταν ρωτήθηκε γιατί πήρε μαχαίρι, αυτός απάντησε πως μόνο και μόνο για να τον φοβίσει, καθώς ήταν επιθετικός ο 45χρονος.

Παράλληλα, μιλώντας στο skai.gr, μια γειτόνισσα της οικογένειας περιγράφει τα όσα άκουσε από το μπαλκόνι: «Άκουσα πολλές φωνές και δυνατές, γιατί έτυχε να είμαι στη βεράντα μου. Άκουσα να ζητάνε βοήθεια και να λένε ‘’δεν μπορώ, δεν μπορώ’’ και με βαρύ αναστεναγμό κάποια φωνή».

«Τον πατέρα εγώ τον γνώριζα. Ένας κύριος σοβαρός με δύο αγόρια. Έμαθα εγώ από έναν γείτονα που μου είπε πως επειδή αυτουνού το μπαλκόνι ήταν σε άμεση επαφή, ότι τον είδε να σκύβει κάτω, ένα αντικείμκενο να πέφτει από τον 2ο όροφο και το παλικάρι να πέφτει κάτω», συνέχισε η γυναίκα.

«Υπήρχαν διαφορές μεταξύ της οικογένειας. Ακουγόταν στην γειτονιά πως γινόντουσαν κάποιες ζωηρές συζητήσεις. Τίποτα περισσότερα», κατέληξε.

Όπως σημειώνει η γειτόνισσα, οι φωνές που άκουσε ήταν «βοήθεια, δεν μπορώ, αχ δεν μπορώ».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.