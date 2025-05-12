Λογαριασμός
Μαρούσι: Μωρό κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο της μητέρας του

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο φώναξαν κλειδαρά προκειμένου να ξεκλειδώσει το όχημα και το μωρό απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια

Αυτοκίνητο κάθισμα

Στιγμές αγωνίας βίωσε μια μητέρα στο Μαρούσι το βράδυ της Κυριακής, αφού το μωρό της κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο.

Το πιθανότερο σενάριο είναι η μητέρα να ξέχασε τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα το όχημα να κλείδωσε αυτόματα. Μόλις το αντιλήφθηκε η γυναίκα, κάλεσε άμεσα τις Αρχές. 

Σύμφωνα με το Action24, η Πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 21:20, αλλά δεν χρειάστηκε η επέμβασή της καθώς αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο, φώναξαν κλειδαρά προκειμένου να ξεκλειδώσει το όχημα. 

Το μωρό παραδόθηκε στη συνέχεια  στη μητέρα του. 

