Για το μυστήριο με τον θάνατο τριών μελών της ίδιας οικογένειας μέσα σε λίγες ημέρες στο Ελληνικό μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας (12/5) στον ΣΚΑΪ.

«Προφανώς και προκαλεί ερωτήματα το ότι ουσιαστικά έχουν φύγει όλα τα μέλη μιας οικογένειας μέσα σε τόσο λίγες ημέρες. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας», όπως είπε.

«Είναι πολύ θετικό ότι πριν την ταφή θα γίνει νεκροψία/νεκροτομή και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προφανώς θα δώσουν απαντήσεις. Έτσι κι αλλιώς σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται δικογραφία για αιφνίδιο θάνατο. Σε περίπτωση όμως που κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να μας δείχνει ότι υπάρχει περίπτωση εγκληματικής ενέργειας, εξετάζεται. Εδώ βλέπουμε κάποιες μαρτυρίες, προφανώς και θα κληθούν κάποιοι μάρτυρες να καταθέσουν αν έβλεπαν κάποια περίεργη κίνηση».

Σε ερώτηση για το αν έχει κληθεί η οικιακή βοηθός, η κ. Δημογλίδου απάντησε αρνητικά, καθώς δεν υπάρχει λόγος μέχρι στιγμής για κάτι τέτοιο. «Θα κληθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης να δώσει κατάθεση, γιατί ήταν στην καθημερινότητα αυτής της οικογένειας. Δεν έχουμε πληροφορία για άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Δεν υπάρχουν και συγγενείς ώστε να αντλήσουμε πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον. Αναζητούν συγγενείς οι αστυνομικοί. Είναι πολύ σημαντικές οι μαρτυρίες και των κατοίκων της περιοχής, ξαναλέω όμως θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα μας δώσουν την αιτία θανάτου».

«Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έμεναν όλοι μαζί. Δεν υπάρχει αναφορά στην Αστυνομία ότι υπήρχε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τους. Γενικότερα δεν έχουν απασχολήσει την Αστυνομία με οποιονδήποτε τρόπο», συμπλήρωσε, ενώ για το περιστατικό στο νοσοκομείο υπογράμμισε:

«Ο άνθρωπος αυτός πριν φύγει από τη ζωή ανέφερε ότι κάποιος τον πίεσε να υπογράψει κάποια έγγραφα, χωρίς ο ίδιος βέβαια να γνωρίζει τι ακριβώς είναι αυτό. Δεν γνώριζε τα άτομα που τα είχαν επισκεφτεί, όπως αναφέρει. Εξετάζεται κατά πόσο είναι αληθινό αυτό το περιστατικό».

«Στον Εισαγγελέα σήμερα ο 71χρονος που σκότωσε τον γιο του στη Νέα Σμύρνη»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την υπόθεση της Νέας Σμύρνης, με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ να αναφέρει ότι το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία με διάφορους τρόπους.

«Είναι ένα πολύ στενόχωρο περιστατικό, ο άνθρωπος αυτός φυσικά και συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα για ανθρωποκτονία, ο Εισαγγελέας θα αποφασίσει και την περαιτέρω μεταχείρισή του. Νομίζω πρέπει να το δούμε πιο πολύ ως κοινωνικό ζήτημα, καθώς αυτή η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει με ενδοοικογενειακά επεισόδια. Υπήρχαν άλλα θέματα από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και από τη γειτονιά. Μετά από μια διένεξη είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, ο αδερφός του θύματος κάλεσε την Αστυνομία, ο πατέρας ανέμενε και δεν έφυγε από το σημείο και συνελήφθη από τους αστυνομικούς».

«Όταν υπάρχουν θέματα εξαρτήσεων σε μια οικογένεια, όπως επίσης και θέματα ψυχολογικά ή ψυχιατρικά, είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση. Ουσιαστικά εδώ οι ειδικοί πρέπει να δώσουν τις απαντήσεις, σίγουρα όχι η Αστυνομία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.