Θρίλερ με οστά που βρέθηκαν σε οικόπεδο στο Αγρίνιο

Τα οστά εικάζεται ότι είναι ανθρώπινα

Αγρίνιο

Κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών είναι σε εξέλιξη στο Αγρίνιο καθώς φέρεται να εντοπίστηκαν υπολείμματα οστών που εικάζεται πως είναι ανθρώπινα.

Με το μακάβριο εύρημα ήρθαν αντιμέτωποι πριν λίγη ώρα- μεσημέρι της Πέμπτης (6/6)- εργάτες σε οικόπεδο που καθάριζαν.

Αγρίνιο

Πρόκειται για χώρο πέριξ κτιρίου που στέγαζε παλαιότερα αντιπροσωπεία επίπλων γραφείου στο 3ο χλμ της εθνικής οδού Αγρινιου-Αντιρρίου, κοντά στην πόλη.

Στο τόπο του ευρήματος-πληροφορίες κάνουν λόγο για κρανίο και άλλα τμήματα σκελετού- έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν το σημείο.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και πρώτο ζητούμενο  είναι να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για ανθρώπινα οστά όπως εκτιμάται,  σύμφωνα και με άλλα ευρήματα.

Στο σημείο κλήθηκαν και υγειονομικές αρχές για την περισυλλογή των οστών που θα αποσταλλούν για εξέταση DNA. Οι αστυνομικές αρχές εξάλλου αναμένεται εξετάσουν τους φακέλους ατόμων που έχουν εξαφανισθεί.

Πηγή: agrinionews. gr

