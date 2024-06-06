Λουκέτο σε πασίγνωστο νυχτερινό κέντρο στην περιοχή του Μύλου, στη δυτική πλευρά της πόλης, βάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το κέντρο στο οποίο εμφανίζεται η τραγουδίστρια, Πάολα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής για ηχορύπανση.

Σύμφωνα με το thestrival.gr έμμεση αναφορά στο θέμα είχε κάνει τις προηγούμενες μέρες και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά την επίσκεψή του σε χώρο πρασίνου που δημιουργήθηκε πρόσφατα στη δυτική πλευρά της πόλης. Αναφερόμενος στη Β’ Δημοτική Κοινότητα, είχε υπογραμμίσει πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν περιορίζεται μόνον στην καθαριότητα της περιοχής αλλά επεμβαίνει και στην αστυνόμευση ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφαλείας ειδικά γύρω από τη Γιαννιτσών αλλά και σε καταστήματα που όπως είχε πει, λειτουργούν παράνομα στην ευρύτερη περιοχή.

Χθες ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Εξυπηρέτησης των Πολιτών, Παντελής Καζαντζίδης έλαβε την απόφαση για σφράγιση του καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη για «λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την ηχορύπανση». Η σφράγιση του καταστήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

