«Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για το υπουργείο Εργασίας. Με 200 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούμε τον μισθό 25.000 νέων στις πρώτες τους δουλειές. Με το πρόγραμμα προεργασία, νέοι έως 29 ετών θα βρουν δουλειά και θα αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική προϋπηρεσία. Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο».

Αυτό δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, που βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 6/6, σε επιχείρηση που έχει αξιοποιήσει προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

«Οι δράσεις μας και οι πολιτικές που υλοποιούμε, δεν περιορίζονται μόνο στους νέους. Με στοχευμένα προγράμματα κάνουμε ορατούς στην αγορά εργασίας χιλιάδες συμπολίτες μας, με την ένταξη και επανένταξη των γυναικών, των ευάλωτων ομάδων και των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας, ιδιαίτερα της ηλικιακής ομάδας 55-67 ετών. Ορατοί έγιναν και οι 100.000 και πλέον εργαζόμενοι-συνταξιούχοι που αξιοποίησαν τη δυνατότητα την οποία τους παρέχουμε, να λαμβάνουν στο ακέραιο τη σύνταξή τους» είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Μιλώντας για το πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης 25.000 νέων, ηλικίας έως 29 ετών, η υπουργός Εργασίας σημείωσε: «Αποτελεί την απάντησή μας στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και έμπρακτη στήριξη στους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης (NEETs). Μια ομάδα που είναι αναλογικά μεγαλύτερη στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το χάσμα θα το γεφυρώσουμε. Γι' αυτό, εφέτος, αποφασίσαμε να αυξήσουμε κατά 10.000 τους ωφελούμενους, να διπλασιάσουμε τον προϋπολογισμό και να απευθυνθούμε στις ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας».

Όπως ανέφερε, «οι επιχειρήσεις, με μηδενικό κόστος, μπορούν να απορροφήσουν έως 20 ανέργους. Βασική προϋπόθεση φυσικά είναι να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού το τελευταίο τρίμηνο, πριν από την υποβολή των αιτήσεων».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε τη νέα πρωτοβουλία στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, με ωφελούμενους προγραμμάτων του Οργανισμού και με εκπροσώπους εταιρίας που έχει αξιοποιήσει τα προγράμματα. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν έξι εργαζόμενοι, που εργάζονται σε διάφορα αντικείμενα και, μέσα από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, βρήκαν δουλειά σε θέσεις αντίστοιχες με το εργασιακό προφίλ τους.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ευτυχία Μ. προσελήφθη με το προηγούμενο πρόγραμμα προεργασία και, μετά την ολοκλήρωσή του, συνεχίζει να εργάζεται στην επιχείρηση με σύμβαση έως τον Ιούλιο. Η Ζαχαρούλα Μ. και η Μαρία Γ., μετά το πρόγραμμα βρήκαν δουλειά σε άλλη εταιρία. Η Joana K. ολοκλήρωσε παλαιότερο πρόγραμμα προεργασία, συνέχισε να εργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις και, σήμερα δεν εργάζεται, ενώ η Ειρήνη Τ. εργάστηκε στην εταιρία με το πρόγραμμα του 2022 και αποχώρησε. Η Κωνσταντίνα Ι. ήταν ωφελούμενη προγράμματος προεργασίας της ΔΥΠΑ σε άλλη εταιρία και από την 1η Φεβρουαρίου εργάζεται στην επιχείρηση.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι της εταιρίας που αξιοποιεί τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, στελέχη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της ΔΥΠΑ.

Σε δηλώσεις του, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε: «Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη δράση του νέου ΕΣΠΑ στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Όπως όλα τα προγράμματα νέας γενιάς, που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια, σχεδιάστηκε με γνώμονα την προώθηση στην απασχόληση όσων αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια ένταξης στην αγορά εργασίας, με προτεραιότητα στους νέους. Η νέα αυτή δράση δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 29 ετών που δεν έχουν προϋπηρεσία, να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία. Μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει τέσσερα αντίστοιχα προγράμματα με μεγάλη επιτυχία, μέσω των οποίων περισσότεροι από 33.000 άνεργοι νέοι είχαν την ευκαιρία να ανταποκριθούν σε αντίστοιχες ανάγκες των επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε μεθοδικά τις παρεμβάσεις μας, ώστε να διευκολύνουμε τους νέους να βρίσκουν ποιοτικές δουλειές και να σχεδιάζουν την επαγγελματική πορεία που οραματίζονται και, παράλληλα, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που χρειάζονται νέο, καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Παραμένει σταθερή μας προτεραιότητα η υλοποίηση αποτελεσματικών ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης».

Παρασκευή 7 Ιουνίου ανοίγουν οι αιτήσεις - Τι πρέπει να γνωρίζεις

Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο «πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους 18-29 ετών» ξεκινούν αύριο, Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024, στις 11:00 πμ.

Ωφελούμενοι είναι 25.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια επτά μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, ενώ οι ωφελούμενοι θα έχουν πλήρη την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του e-ΕΦΚΑ.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

