Σοκ έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο η σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας, ύστερα από επιχείρηση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ο συλληφθείς, φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε ύποπτες διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ στο κινητό του εντοπίστηκαν φωτογραφίες ανηλίκων και ψηφιακό ίχνος που τον καταδικάζει.

Σύμφωνα με το sibidisi.gr κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και laptop, τα οποία εξετάζονται σε εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία.

Μετά από ανακριτική παραπομπή, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης, όπου φυλακίζονται άτομα με παρόμοιες κατηγορίες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στους κατοίκους του Αγρινίου, με πολλούς να εκφράζουν αγανάκτηση για την υπόθεση. Ειδικοί τονίζουν τη σημασία της ψηφιακής ευαισθητοποίησης, καθώς τέτοια εγκλήματα συχνά διαπράττονται μέσα από κρυφές διαδικτυακές κοινότητες.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα, η κατοχή και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας τιμωρείται με φυλάκιση έως 10 έτη και χρηματική ποινή. Εάν αποδειχθεί ότι ο 43χρονος συμμετείχε σε δίκτυα εκμετάλλευσης ανηλίκων, οι κατηγορίες ενδέχεται να επιβαρυνθούν περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

