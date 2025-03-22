Πορνογραφικό υλικό έναντι αμοιβής διακινούσε ένας 34χρονος στη Μύκονο, ο οποίος συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

Ο δράστης συνέλεγε φωτογραφίες και βίντεο γυναικών και τα διακινούσε έναντι αμοιβής μέσω ψεύτικου προφίλ, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εκδικητική πορνογραφία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η δράση του 34χρονου ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια και πιστεύεται ότι κατάφερε να αποκομίσει πάνω από 50.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι, σημαντικό μέρος των χρηματικών ανταλλαγμάτων κατέληγαν στον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω τρίτου ατόμου, με το οποίο συναλλασσόταν και είχε πείσει να τον διευκολύνει.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα στα οποία κατά την επιτόπια έρευνα εντοπίσθηκε πλήθος αρχείων (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφικού υλικού, προπληρωμένων καρτών ποικίλων χρηματικών αξίων και στιγμιότυπα καταγραφής συνομιλιών συναλλαγών.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ τα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση

Εγκληματολογικών Ερευνών προς εξέταση.

Πηγή: skai.gr

