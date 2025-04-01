Επίθεση στο Κορωπί: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 51χρονος

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας αναμένεται να κατηγορηθεί ο 51χρονος που έσπειρε πανικό το πρωί της Κυριακής στο Κορωπί και από τη μανία του 4 άνθρωποι - δυο αστυνομικοί και δύο πολίτες - κατέληξαν στο νοσοκομείο.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης, ο οποίος έχει πλούσιο παρελθόν και είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη την Παρασκευή, εφόσον όμως δώσουν το πράσινο φως οι γιατροί του ΚΑΤ οι οποίοι τον παρακολουθούν.

Υπενθυμίζεται πως μετά το άγριο περιστατικό και τις κινηματογραφικές σκηνές που διαδραματίστηκαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα χρειαστείτε η επέμβαση ομάδων ΔΙΑΣ και ΟΠΚΕ ενώ προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν χρειάστηκε τον να πυροβολήσουν στο πόδι.Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr από το κατσαβίδι το οποίο χρησιμοποίησε ο δράστης στο Κορωπί έχει ακόμη εμφανή τα σημάδια της επιθετικής του μανίας.

