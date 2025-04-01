Να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους εντός των τρένων, μπορούν πλέον οι επιβάτες, με νέες ευέλικτες επιλογές πληρωμής. H Hellenic Train, «στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού», ανακοινώνει την εισαγωγή μιας νέας και καινοτόμου υπηρεσίας αγοράς εισιτηρίων εντός των συρμών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους εντός των τρένων, που διαθέτουν συνοδό, εξασφαλίζοντας μια ακόμα πιο ευέλικτη εμπειρία μετακίνησης σε όλο το δίκτυο της Hellenic Train.

Το επιβατικό κοινό πλέον έχει τη δυνατότητα καταβολής του αντιτίμου στον συνοδό της εταιρείας και η πληρωμή είναι εφικτή είτε με μετρητά, είτε με κάρτα.

Στην περίπτωση πληρωμής με κάρτα, το ποσό της χρέωσης πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς στο ποσό του εισιτηρίου ή των εισιτηρίων που αγοράζει ο επιβάτης. Σε περίπτωση σφάλματος, η συναλλαγή θα ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται εκ νέου η διαδικασία, με σωστό τρόπο, ενώ επιστροφή χρημάτων είναι εφικτή στην κάρτα του επιβάτη αποκλειστικά από το ίδιο κανάλι πληρωμής και όχι από το ταμείο μετρητών του συνοδού.

Για την προστασία των συναλλαγών και την εξασφάλιση των επιβατών, υπενθυμίζεται ότι οι επιβάτες θα πρέπει να ζητούν και να λαμβάνουν το επίσημο απόκομμα εισιτηρίου και όχι απλώς κάποιο αποδεικτικό ηλεκτρονικής συναλλαγής.

Πηγή: skai.gr

