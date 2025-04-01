Της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή του κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πειραιά.

Αναπτύσσοντας την πρόταση της, η εισαγγελέας χαρακτήρισε προκλητικά θρασυ και αμετανόητο τον 19 χρόνο κατηγορούμενο, που απαξίωσε την ίδια τη ζωή.

«Αποδεικνύεται με κάθε βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος χτύπησε τον Γιώργο Λυγγερίδη με ναυτική φωτοβολίδα χρώματος πορτοκαλί. Όταν την εκτόξευσε ήταν μόνος του. (…) Ο κατηγορούμενος έχει δικαιώματα ναι, ακόμη και να σιωπήσει. Και ο Λυγγερίδης είχε δικαίωμα όμως να ζήσει. Και αυτό του το στέρησε βίαια ο κατηγορούμενος. Τον σκότωσε με ένα όπλο που στοίχιζε 30 ευρώ. Το εκτόξευσε σε ευθεία βολή. Από καθαρή τύχη δεν χτυπήθηκαν εκείνη την ημέρα και άλλοι αστυνομικοί, όπως και πολίτες. Ο κατηγορούμενος είναι προκλητικά αμετανόητος και προκλητικά θρασύς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία και απαξιώνει το δικαστήριο τηρώντας το δικαίωμα της σιωπής ερχόμενος σε αντίφαση σε σχέση με τις προανακριτικές του καταθέσεις. Οι όψιμοι ισχυρισμοί του ότι πετάχτηκαν πολλές φωτοβολίδες ταυτόχρονα αναιρούνται. Όλοι οι αστυνομικοί μας είπαν ότι οι φωτοβολίδες έπεφταν κατά κύματα. Η προκλητική και αμετανόητη στάση του προκύπτει από τη πρώτη στιγμή της σύλληψής του, από το ότι κατασκεύαζε πριν από τα επεισόδια πολεμοφόδια στο Γ. Καραϊσκάκης (…). Η τακτική που ακολούθησε ήταν: Αρχικά ομολογώ, μετά ανακαλώ και μετά σιωπώ. Η προκλητική μαγκιά του φαίνεται από τα τηλέφωνα και τις συνομιλίες του. Κανόνιζε ακόμη και τη ποινική του μεταχείριση και την φυλακή. (…) Ο κατηγορούμενος δεν ήταν ο τυχαίος φίλαθλος όπως προσπάθησε να παρουσιαστεί εδώ. Πήρε συνειδητή απόφαση να βρεθεί στα επεισόδια και να επιτεθεί στους αστυνομικούς. Ανήκει στους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, ήξερε πώς να χρησιμοποιήσει τη φωτοβολίδα, και πώς να στοχεύσει για να σκοτώσει άνθρωποι. Επιτέθηκε μαζί με άλλους στον αστυνομικό Λυγγερίδη με μίσος και έχοντας σκοπό να πλήξει οποιαδήποτε αστυνομικό άμεσα. Είναι άνθρωπος σκληρός χωρίς συναισθήματα για τον οποίο η ζωή ενός μπάτσου δεν έχει αξία».

Η εισαγγελική λειτουργός αναφερόμενη στα περιστατικά εκείνης της ημέρας όπως προέκυψαν από την διαδικασία ανέφερε:

«Περίπου 200 οργανωμένοι οπαδοί του «Ολυμπιακού» είχαν συντονιστεί για να σκοτώσουν αστυνομικό και εφοδιάστηκαν με πλήθος αυτοσχέδιων μηχανισμών. Μεταξύ των οπαδών αυτών ήταν και ο κατηγορούμενος, όπως μας είπε ο ίδιος εδώ, την πρώτη ημέρα, καθώς αποδέχθηκε τη συμμετοχή του στα επεισόδια. Άλλωστε αυτή προκύπτει και από τις απομαγνητοφωνούμενες συνομιλίες Συμμετείχε μάλιστα και πριν το στάδιο της επίθεσης στους αστυνομικούς, καθώς κατασκεύασε και μετέφερε στο «Μελίνα Μερκούρη» πολεμοφόδια.

Ειδικότερα πριν την επίθεση, σε αποθήκη του «Γεώργιος Καραϊσκάκη» κατασκεύασαν πριν τα επεισόδια ένα πλήθος αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, βόμβες μολότοφ κ.ά προκειμένου να τις ρίξουν στους αστυνομικούς. Φόρτωσαν τα πολεμοφόδια σε τέσσερα αυτοκίνητα μεταξύ αυτών και αυτοκίνητο που οδηγούσε ο κατηγορούμενος και μετέβησαν στο γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη». Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κάμερα στο «Γ. Καραϊσκάκη» για να καταγράψει τις προετοιμασίες, όμως κάμερες έχουν καταγράψει το κομβόι των οχημάτων στην πορεία του μέχρι το «Μελίνα Μερκούρη»».

Η εισαγγελέας επικαλέστηκε τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε ο κατηγορούμενος με τον αδελφό του, ενώ έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο να επιτεθούν στους αστυνομικούς.

«Ο κατηγορούμενος γνώριζε για τον προσχεδιασμό των επιθέσεων, μετείχε σε αυτόν. Όταν έφτασε η ομάδα στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» έκρυψαν τα πολεμοφόδια και μπήκαν μέσα στο γήπεδο και όσο παρέμεναν σε αυτό δεν είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Ο κατηγορούμενος έκατσε στο χώρο των οργανωμένων οπαδών με τον αδελφό του και την παρέα του. Για την τήρηση της τάξης τοποθετήθηκαν δυο διμοιρίες αστυνομικών σχετικά μακριά από το γήπεδο, ώστε να είναι αθέατες. Μια τρίτη διμοιρία παρέμεινε μέσα στο γήπεδο στο χώρο των αποδυτηρίων.



Κατά την αγόρευση της η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο πώς η φωτοβολίδα έπληξε τον αστυνομικό

«Σε απόσταση έως 50 μέτρων δόθηκε το σύνθημα για την έναρξη της δολοφονικής επίθεσης προς τους αστυνομικούς. Αμέσως μετά ο Χ. έριξε μια από τις δυο ναυτικές φωτοβολίδες χρώματος πορτοκαλί που πέρασε πάνω από τα κεφάλια των αστυνομικών χωρίς να τους πλήξει. Η δεύτερη φωτοβολίδα δόθηκε στον κατηγορούμενο με την εντολή να την πετάξει στους αστυνομικούς.

Περί ώρα 9:30 ο κατηγορούμενος βγήκε μπροστά σε σχέση με τους άλλους και πήρε στάση σώματος που έδειχνε ότι θα ρίξει φωτοβολίδα. Στόχευσε ευθεία στους αστυνομικούς. Η βολή του ήταν ευθεία και παράλληλα από το έδαφος. Η φωτοβολίδα εκτοξεύθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Αυτού του τύπου η φωτοβολίδα ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες γιατί κάνει σφύριγμα. Αφήνει καπνό. Χρειάστηκε αυτή λίγο από 1,5 δευτερόλεπτο να πλήξει το θανόντα, δεδομένου ότι η ταχύτητα της ξεπερνούσε τα 130 χιλιόμετρα. Η φωτοβολίδα δεν εξοστρακίστηκε πουθενά και καρφώθηκε στο πόδι του αστυνομικού Λυγγερίδη. Άναψε μέσα στο πόδι του. (…) Ο Λυγγγερίδης ήταν όρθιος και φώναζε «βγάλτε τη με καίει»». (…) Οι συνάδελφοι του ξάπλωσαν το Λυγγερίδη κάτω και προσπάθησαν να σταματήσουν την αιμορραγία και ενώ ήταν ξαπλωμένος έπεφταν μολότοφ. …Μια από τις βόμβες μολότοφ εξερράγη δίπλα στο Λυγγερίδη και ανασηκώθηκε το πόδι του με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωσή του. Μόλις οι επιτιθέμενοι κατάφεραν το χτύπημα προέβησαν σε ιαχές χαράς, ενώ συνέχιζαν με αμείωτη ένταση τις επιθέσεις. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι είχε τραυματιστεί αστυνομικός άρχισαν να πανηγυρίζουν απαξιώνοντας την ανθρώπινη ζωή».

Η δίκη θα συνεχιστεί με αγορεύσεις δικηγόρων.

