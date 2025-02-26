Αύριο Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου πρόκειται να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αγρινίου για τα εγκλήματα που φέρεται να τέλεσε για χρόνια σε βάρος τριών κοριτσιών που σήμερα είναι νέες γυναίκες, ο 53χρονος ιερέας από το Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το tempo24, ο προφυλακισμένος από το 2021 ιερέας, δικάζεται για βιασμούς, ασέλγεια και πορνογραφία σε βάρος τριών κοριτσιών.

Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικασθεί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στις 11 Νοεμβρίου του 2024, μετά από ολιγοήμερη αναβολή που είχε πάρει, όμως πήρε και νέα αναβολή για τις 27 Φεβρουαρίου του 2025 λόγω ασθένειας του συνηγόρου υπεράσπισης του 53χρονου κατηγορουμένου, που παραμένει στη φυλακή.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη για αρκετό διάστημα από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η δράση του ιερέα, το 2021. Ενός ιερέα, που τυφλά και για χρόνια είχαν εμπιστευθεί δυο μητέρες που αποφάσισαν να ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους με την οικογένειά του, δημιουργώντας έτσι ένα ιδιότυπο κοινόβιο.

Εκεί, στο σπίτι του, όπως προέκυψε, με διάφορους τρόπους που παραπέμπουν σε σκοτεινές – μεσαιωνικές εποχές, κέρδισε την τυφλή εμπιστοσύνη τους, τις είχε κάνει υποχείρια του και βίαζε και ασελγούσε για χρόνια στα κορίτσια των δυο αυτών οικογενειών.

Για τις υποθέσεις αυτές ο ιερέας δικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Ιούλιο του 2022 στην Λευκάδα και καταδικάστηκε σε 27 χρόνια κάθειρξης. Η δίκη είχε διεξαχθεί σε έντονα φορτισμένο κλίμα ενώ οι λεπτομέρειες που ακούστηκαν από τα θύματα, όπως και το αποδεικτικό υλικό που παρουσιάστηκε, είχαν προκαλέσει φρίκη και οργή. Ο ιερέας είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο με ράσα, προκαλώντας την αντίδραση της Εισαγγελέως της έδρας, αφού δεν είχε καθαιρεθεί από την τοπική Εκκλησία. Είχε δηλώσει μάλιστα, «καθαρός ενώπιον του Θεού»!

Σε βάρος του ιερέα εκκρεμεί και νέα παραπομπή σε δίκη, μιας και του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά τις δυο καταγγελίες σε βάρος του από δυο ακόμη νεαρές γυναίκες, ότι τις βίασε και αυτές όσο ζούσαν μαζί του, στο ιδιότυπο κοινόβιο που είχε δημιουργήσει, την περίοδο που δυο μητέρες με τα έξι συνολικά παιδιά τους (πέντε κορίτσια, ένα αγόρι), αποφάσισαν να ζήσουν μαζί με την οικογένεια του.

Πηγή: skai.gr

