Γάτος κρεμόταν από μπαλκόνι στο Αγρίνιο: Τον έσωσαν περαστικοί

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό βρέθηκαν περαστικοί που περνούσαν από την οδό Δασκαλοπούλου καθώς είδαν ένα γάτο να αιωρείται στο κενό από μπαλκόνι

Ένα γάτο που αιωρούνταν στο κενό και ήταν γαντζωμένος από μια αλυσίδα αντίκρισαν περαστικοί στο Αγρίνιο, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως να τον διασώσουν.

Το ζώο ήταν κρεμασμένο, άγνωστο για πόση ώρα, και υπήρχε κίνδυνος να σκοτωθεί από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου.

Οπως γράφει το agriniopress οι περαστικοί ανέβηκαν στον πρώτο όροφο ώστε να σώσουν τον γάτο ενώ τον κρατούσαν μέχρι την ώρα που οι ένοικοι του δευτέρου ορόφου αντιλήφθηκαν τι έγινε και το σήκωσαν. Ευτύχημα πως ο γάτος ζει.

Το τετράποδο ήταν δεμένο με αλυσίδα σκύλου από τον λαιμό στο μπαλκόνι. Ο γατούλης μάλλον έκανε κάποια κίνηση και βρέθηκε στο κενό με αποτέλεσμα να κρέμεται από την αλυσίδα για αρκετή ώρα…

