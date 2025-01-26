Ανακοίνωση της αστυνομίας για τα επεισόδια στο Σύνταγμα: 4 αστυνομικοί τραυματίες και 1 σύλληψη

Περίπου 30.000 άτομα συμμετείχαν στη διαμαρτυρία για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη που «αμαυρώθηκε» από τα επεισόδια που δημιούργησαν κουκουλοφόροι.
Τα επεισόδια εκδηλώθηκαν όταν ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπως αναφέρει η αστυνομία και ενώ ο κόσμος αποχωρούσε μια ομάδα 50 περίπου κουκουλοφόρων μπήκαν στο πλήθος και στο ύψος της οδού Φιλελλήνων, άρχισαν να πετάνε διάφορα αντικείμενα και μολότοφ.
«Οι αστυνομικές δυνάμεις, με τη χρήση των αναγκαίων μέσων, τους απώθησαν και τα άτομα κινήθηκαν προς την οδό Σταδίου και στα Προπύλαια, εκδηλώνοντας εκ νέου διαδοχικές και σφοδρές επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων, που κινήθηκαν τακτικά για την αποκλιμάκωση της έντασης, ώστε να αποχωρήσουν οι συγκεντρωμένοι με ασφάλεια.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 12 προσαγωγές ατόμων και -1 σύλληψη, ενώ τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί και υπήρξαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό.
- Κρήτη: Σοκάρουν τα βασανιστήρια στο 3χρονο αγοράκι που δίνει μάχη για τη ζωή του - Συνελήφθησαν μητέρα και πατριός
- Φωτογραφία με τη στιγμή που κουκουλοφόρος ετοιμάζει μολότοφ για να την πετάξει στα ΜΑΤ στο Σύνταγμα
- Τρόμος στον προαστιακό στους Άγιους Θεόδωρους: 45χρονος απείλησε με μαχαίρι τους υπαλλήλους
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.