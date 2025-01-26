Ανακοίνωση της αστυνομίας για τα επεισόδια στο Σύνταγμα: 4 αστυνομικοί τραυματίες και 1 σύλληψη

Περίπου 30.000 άτομα συμμετείχαν στη διαμαρτυρία για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη που «αμαυρώθηκε» από τα επεισόδια που δημιούργησαν κουκουλοφόροι.

Τα επεισόδια εκδηλώθηκαν όταν ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπως αναφέρει η αστυνομία και ενώ ο κόσμος αποχωρούσε μια ομάδα 50 περίπου κουκουλοφόρων μπήκαν στο πλήθος και στο ύψος της οδού Φιλελλήνων, άρχισαν να πετάνε διάφορα αντικείμενα και μολότοφ.

«Οι αστυνομικές δυνάμεις, με τη χρήση των αναγκαίων μέσων, τους απώθησαν και τα άτομα κινήθηκαν προς την οδό Σταδίου και στα Προπύλαια, εκδηλώνοντας εκ νέου διαδοχικές και σφοδρές επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων, που κινήθηκαν τακτικά για την αποκλιμάκωση της έντασης, ώστε να αποχωρήσουν οι συγκεντρωμένοι με ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 12 προσαγωγές ατόμων και -1 σύλληψη, ενώ τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί και υπήρξαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό.

