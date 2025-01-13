Πολυώροφα ξύλινα γατόσπιτα, με κουβέρτες στο εσωτερικό τους για τους χειμερινούς μήνες, κατασκεύασαν ζωόφιλοι εθελοντές στην Γλυφάδα, οι οποίοι καθημερινά καθαρίζουν, περιποιούνται και ταΐζουν περίπου 40 αδέσποτες γάτες που αποτελούν τη γατοαποικία της πόλης.

«Είναι ένα μικρό χωριουδάκι για αδέσποτες γάτες. Εγώ έφτιαξα σε μαραγκό ένα από τα πολυώροφα γατόσπιτα που υπάρχουν εδώ και καθημερινά μαζί με άλλα τέσσερα άτομα φροντίζουμε τις γάτες. Κάποιοι τα ταΐζουμε, κάποιοι άλλοι καθαρίζουν, ενώ τα περισσότερα τα έχουμε πάει και για στείρωση. Καθημερινά ασχολούμαι με τις συγκεκριμένες γάτες, εδώ και τρία χρόνια», εξηγεί ο Δημήτρης, ένας από τους εθελοντές.

Οπως τονίζει, «όλοι έχουν τους ρόλους τους, εγώ φέρνω την ξηρά τροφή, μία κυρία έρχεται και με την σφουγγαρίστρα καθαρίζει όλες τις φωλιές μία μία, οι ψαράδες τις φέρνουν ψαράκια και τις ταΐζουν και ένας ακόμα κύριος φέρνει τις κονσέρβες».

«Οι περισσότερες από τις γάτες αυτές είναι μεγάλες σε ηλικία. Μια από αυτές μάλιστα που είναι άρρωστη έχουμε κανονίσει να έρθει εδώ κτηνίατρος για να την εξετάσει. Γνωρίζει ο δήμος το εγχείρημα μας, καθώς φιλοξενείται στους χώρους του. Δεν είμαστε ωστόσο πολλοί όσοι ασχολούμαστε ενεργά, δεν έχουμε στενή σχέση μεταξύ μας, απλά μοιραζόμαστε την αγάπη μας για τα αδέσποτα γατιά. Συναντιόμαστε μόνο εδώ και αυτό τυχαία. Μας ενώνει ο κοινός στόχος μας, να φροντίζουμε τις γάτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», επισημαίνει ο ίδιος.



Η Γατοαποικία πόλος έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής

Η Έλλη και ο Κωνσταντίνος ανακάλυψαν το γατοχωριό με τις «πολυγατοικίες», όπως λένε, τυχαία σε μια βόλτα τους και από εκείνη τη στιγμή, επισκέπτονται συχνά τον χώρο για να απολαύσουν τη συντροφιά των συμπαθέστατων τετράποδων.

«Τις βλέπουμε που ξαπλώνουν στα σπίτια τους, που απολαμβάνουν τον ήλιο, είναι υπέροχο να είσαι ανάμεσα τους. Να τις χαϊδεύεις και να τις χαίρεσαι. Μπράβο στους πολίτες που ασχολούνται τόσο ενεργά και φροντίζουν τα αδέσποτα γατιά, μάλιστα τους προσφέρουν καλή τροφή όπως είδαμε και είναι πάντα καθαρές οι φωλίτσες τους», υπογραμμίζουν.

Συνοδοιπόρος στην εθελοντική προσπάθεια τους ο δήμος Γλυφάδας

Ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξήγησε πως ο δήμος στηρίζει κάθε τέτοια προσπάθεια, «η συγκεκριμένη αποικία γατών που διατηρείται και φροντίζεται εθελοντικά από πολίτες, ενισχύεται και από εμάς και ο δήμος είναι δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες και μάλιστα, παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις γάτες που τη χρειάζονται. Χιλιάδες γάτες σε όλη την Γλυφάδα έχουν στειρωθεί, η πρώτη προσπάθεια που έγινε, στο συγκεκριμένο σημείο έγινε από τον δήμο με την κατασκευή του πρώτου σπιτόγατου και στη συνέχεια, βοήθησαν οι πολίτες να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί. Ο δήμος έχει συνδράμει ώστε να είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα, προσφέρουμε και τροφή και αυτό που επιχειρούμε είναι η αποικία να συνυπάρχει αρμονικά στην περιοχή με τους κατοίκους και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή».

«Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όσους πολίτες καθημερινά φροντίζουν αδέσποτα ζώα, είτε γάτες, είτε σκυλιά που υπάρχουν στον δήμο μας. Οι άνθρωποι αυτοί, αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους για τους τετράποδους φίλους μας κι αυτό έχει τεράστια αξία για εμάς», τόνισε ο δήμαρχος της Γλυφάδας.

