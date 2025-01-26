Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Αττικής - Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε το Σάββατο στις 15.30 για πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Λυσάνδρου στον Δήμο Αθηναίων

Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα κοντά στην πλατεία Αττικής.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε το Σάββατο στις 15.30 για πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Λυσάνδρου στον Δήμο Αθηναίων και στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης απεγκλώβισαν την ηλικιωμένη γυναίκα, χωρίς τις αισθήσεις της, και στη συνέχεια την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

