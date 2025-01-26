Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου ένα αγοράκι 3 ετών το οποίο μεταφέρθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής με βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι, ρήξη κοιλιακής αορτής και βαριά χτυπήματα στο σώμα του, εκχυμώσεις, μώλωπες, εκδορές και καψίματα, από διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του είναι βαρύτατη. Το παιδί εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο .

Το 3χρονο αγοράκι φέρεται να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στην περιοχή της Θερίσου όπου βρίσκεται το σπίτι όπου διαμένει το παιδί, έπειτα από κλήση από γείτονες, με την κατάστασή του να κρίνεται από την πρώτη στιγμή, κρίσιμη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν συλληφθεί η 26χρονη μητέρα του και ο 44χρονος σύντροφός της με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου και μεταξύ άλλων, το αδίκημα της έκθεσης και περί ενδοοικογενειακής βίας.

Στο σπίτι από όπου παρελήφθη το παιδί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φέρεται να εντοπίστηκε ρόπαλο, όπως και δύο ξύλινα τμήματα από παιδικό κρεβάτι.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 26χρονη μητέρα είναι από την Αθήνα και γνώρισε τον σύντροφό της μέσω facebook. Τους τελευταίους 3 μήνες μετακόμισε στην Κρήτη όπου έμενε μαζί με τον 44χρονο, σε ένα μικρό σπίτι υπό άθλιες συνθήκες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθησαν σήμερα (26.01.2025) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, δυο ημεδαποί (άντρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, έκθεση και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος ανηλίκου.

Επίσης, σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς σε έρευνα που έγινε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχεθήκαν:

αεροβόλο όπλο

τμήμα κυνηγετικού όπλου

ξύλινο ρόπαλο

ναρκωτικά χάπια για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».

