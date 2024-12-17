Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη… γάτα στην Ταϊλάνδη – «Ενοχοποιητικό βίντεο» τη δείχνει να κλέβει ψάρια από βέσπα

Ο «γούνινος κλέφτης» έκλεψε ψάρια από μια σταθμευμένη βέσπα- και πιάστηκε επ’ αυτοφώρω - Η ενοχή στο πρόσωπό του είναι εμφανής 

Ταϊλάνδη: Συνελήφθη… γάτα – «Ενοχοποιητικό βίντεο» τη δείχνει να κλέβει ψάρια 

Μια…γλυκύτατη γάτα «συνελήφθη» για κλοπή στην Ταϊλάνδη.

Ο «γούνινος κλέφτης» έκλεψε ψάρια από μια σταθμευμένη βέσπα- και πιάστηκε επ’ αυτοφώρω, με αποτέλεσμα την -προσωρινή βέβαια- προσαγωγή του σε τμήμα και την ενοχή στο πρόσωπό του να είναι εμφανής. 



Όπως είναι φυσικό, το... ενοχοποιητικό βίντεο έγινε viral στην Ταϊλάνδη, με πάνω από 150.000 προβολές από τα μέσα Οκτωβρίου, με τους χρήστες των social media να κάνουν «πάρτι» στα σχόλια.  
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: γάτα Ταϊλάνδη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark