Ταϊλάνδη: Συνελήφθη… γάτα – «Ενοχοποιητικό βίντεο» τη δείχνει να κλέβει ψάρια 

Μια…γλυκύτατη γάτα «συνελήφθη» για κλοπή στην Ταϊλάνδη.



Ο «γούνινος κλέφτης» έκλεψε ψάρια από μια σταθμευμένη βέσπα- και πιάστηκε επ’ αυτοφώρω, με αποτέλεσμα την -προσωρινή βέβαια- προσαγωγή του σε τμήμα και την ενοχή στο πρόσωπό του να είναι εμφανής.

Πηγή: skai.gr

Όπως είναι φυσικό, το... ενοχοποιητικό βίντεο έγινε viral στην Ταϊλάνδη, με πάνω από 150.000 προβολές από τα μέσα Οκτωβρίου, με τους χρήστες των social media να κάνουν «πάρτι» στα σχόλια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.