Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε ένας 45χρονος μετά από συμπλοκή με 55χρονο στο Γαλάτσι, για μια θέση πάρκινγκ.

Οι δύο άντρες λογομάχησαν περίπου στις 13.00 το μεσημέρι της Δευτέρας για μία θέση πάρκινγκ επί της οδού Πυθείας στο Γαλάτσι και ήρθαν στα χέρια.

Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν ο 45χρονος να οδηγηθεί στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ και οι δύο συνελήφθησαν για σωματική βλάβη και εξύβριση, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, ο 55χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένα σουγιά και μία σιδερογροθιά, με την παραβίαση του νόμου περί όπλων να προστίθεται στις αρχικές κατηγορίες.



Πηγή: skai.gr

