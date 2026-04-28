Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Παλαιού Αεροδρομίου στο Ελληνικό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες φορτηγό όχημα που μετέφερε κάδο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα αρχικά να εγκλωβιστεί ο οδηγός. Χρειάστηκε να κοπεί το κουβούκλιο του φορυηγού για τον απεγκλωβισμό του.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Το μποτιλιάρισμα φτάνει έως και τα 4 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

