Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Αυξημένη είναι για ακόμη ένα πρωινό η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Οι δρόμοι με τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι: Ανοδικός άξονας Συγγρού – Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος της Λεωφ. Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου, στον Σκαραμαγκά, στη Λεωφ. Βάρης Κορωπίου από τη Βούλα προς τη Βάρη λόγω τροχαίου ατυχήματος, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημ. Γούναρη και στη Λεωφ. Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα λόγω τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν νωρίτερα.

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

