Παράταση για τον Ιούλιο του 2026 έλαβε το έργο στον Ιλισό, που αφορά κατά κύριο λόγο την εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού περίπου 370 μέτρα πάνω από την παλιά παραλιακή κατά 1 έως 3 μ. Σύμφωνα και με την Καθημερινή, από τότε που διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω των έργων, η τοπική κίνηση ανάμεσα στις γειτονιές της Καλλιθέας και του Μοσχάτου εξυπηρετείται από ένα γεφυράκι στην οδό Μεταμορφώσεως.

Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, οι εργασίες κινούνται με αργούς ρυθμούς και σταμάτησαν εντελώς στο τέλος του χειμώνα.

Οι εργασίες άρχισαν με καθυστέρηση τον Μάιο του 2025, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 1 έτος, ωστόσο λόγω κενού στη χρηματοδότηση η κοινοπραξία έλαβε παράταση έως τον Ιούλιο του 2026.

Πηγή: skai.gr

